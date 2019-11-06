Beef Battle
Folge 5: Rockabilly Barbecue
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Patrick Peters liebt die 50er-Jahre - egal, ob bei Klamotten, Musik oder am Grill. Der Metzgerei-Fachverkäufer, der auch durch seinen Beruf einen Vorteil hat, will mit Kumpel Andy Profikoch Stefan Wiertz an die Wand grillen. Die Geheimwaffen der beiden Barbecue-Liebhaber: knusprige Hähnchen-Drumsticks, Pulled Pork, Spareribs und eine Rinderroulade, die verdächtig nach einer Elvis-Tolle aussieht. Rechte: ProSieben MAXX
Beef Battle
