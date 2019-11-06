Transsylvanian BarbecueJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 8: Transsylvanian Barbecue
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Familie von Octavian Popescu kommt aus Transsilvanien, wo Grillen zum guten Ton gehört. Klar, dass das Menü des Hobby-Kochs der kulinarischen Tradition seiner Heimat gewidmet ist: Köstlichkeiten wie rumänische Cevapcici, Mititei genannt, zarter Hirschrücken und eine Soße mit frischem Schweineblut und Wald-Tannenzweigen sollen Profikoch Shane McMahon ins Schwitzen bringen. Rechte: ProSieben MAXX
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX