Beef Battle

Transsylvanian Barbecue

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 8vom 06.11.2019
Transsylvanian Barbecue

Transsylvanian BarbecueJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 8: Transsylvanian Barbecue

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Familie von Octavian Popescu kommt aus Transsilvanien, wo Grillen zum guten Ton gehört. Klar, dass das Menü des Hobby-Kochs der kulinarischen Tradition seiner Heimat gewidmet ist: Köstlichkeiten wie rumänische Cevapcici, Mititei genannt, zarter Hirschrücken und eine Soße mit frischem Schweineblut und Wald-Tannenzweigen sollen Profikoch Shane McMahon ins Schwitzen bringen. Rechte: ProSieben MAXX

