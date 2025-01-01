Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Reality-Queen Gina-Lisa will heiraten! Und zwar in Las Vegas! Aber wen? Darüber ist sie sich noch nicht so sicher.
Gina-Lisa Lohfink sucht die große Liebe
Single-Leben adé und her mit der Ehe: Im Spin-off zur Joyn-Reality-Show Forsthaus Rampensau Germany sucht Gina-Lisa Lohfink in der neuen Doku-Soap die große Liebe.
Eines steht bereits fest: Der Reality-TV-Star will in 90 Tagen heiraten und das an keinem geringeren Ort als in dem Spielparadies der USA, in der Stadt der Sünde. In Las Vegas will Lohfink vor den Traualtar treten und jemanden das Ja-Wort geben. Doch wer kann ihr Herz erobern und das passende Gegenstück werden?
Das Joyn-Original Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken startet am Donnerstag, den 08. Februar 2024 auf Joyn und am 15. Februar auf ProSieben mit einer Doppelfolge.
Wer kann Gina-Lisas Herz im Sturm erobern?
Bei Forsthaus Rampensau Germany entstand eine innige Freundschaft zwischen den beiden, die nun im Kampf um das Herz der Reality-Queen auf die Probe gestellt wird. Diogo Sangre und Flocke werden ab Donnerstag, den 8. Februar 2024 von Freunden zu Konkurrenten, wenn es bei der neuen Reality-Show Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken um die Suche nach der großen Liebe geht.
Zwischen dem Tattoo-Artist Diogo und Gina-Lisa knisterte es schon während der Reality-Show Forsthaus Rampensau Germany. Kann aus dem Funken gar ein Feuer entstehen oder sorgt Flocke als Feuerlöscher für eine neue Wendung im Liebesleben Gina-Lisas?
Doch die Best Buddies sind nicht allein die Stars der neuen Show. Nach ihrer Princess Charming-Teilnahme sucht auch Stephie Stark weiter nach ihrem Herzensmenschen und will Gina-Lisa in dem Dating-Show von sich überzeugen.
Lohfink war 2008 Kandidatin bei der dritten Staffel von Germany's Next Topmodel. Das Model Gina-Lisa Lohfink konnte Heidi Klum nicht gänzlich von sich überzeugen. Sie belegte somit zwar nur den 12. Platz, doch vor allem mit ihrer „hessischen Kodderschnauze“ und dem Spruch "Zack, die Bohne!" wurde sie bekannt und blieb in den Köpfen der Zuschauer*innen.
Für die Ex-GNTM-Kandidatin war es der Startschuss für ein Leben in den Medien. Das Model nahm unter anderem an Sendungen wie Promi Big Brother oder auch Adam sucht Eva teil. Auch im Dschungelcamp, bei dem die TV-Persönlichkeit auf ihren Ex-Freund Marc Terenzi traf, war die sie zu sehen.
Findet Gina-Lisa in ihrer Doku-Soap diese eine Person, mit der sie sich ihren Heiratswunsch erfüllen kann? Wenn du die Suche nach der großen Liebe mit der anschließenden Heirat in Las Vegas vom Reality-TV-Sternchen nicht verpassen willst, dann schau jeden Donnerstag auf Joyn vorbei. Bei Joyn PLUS gibt es die Doppelfolgen sogar eine Woche vor TV-Ausstrahlung.
