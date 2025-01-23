Beide Seiten Live vom 23.01.2025Jetzt kostenlos streamen
Beide Seiten Live - Heiß Umfehdet
Folge 10: Beide Seiten Live vom 23.01.2025
55 Min.Folge vom 23.01.2025
Starke Gäste, überraschende Kombis, umstrittene Meinungen - das ist "Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider". Moderator Werner Sejka begrüßt täglich bis zu drei interessante, meinungsstarke und gegensätzliche Gäste in überraschenden Kombinationen.
Genre:Nachrichten, Talk
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4