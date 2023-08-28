Benefiz-Kabaratt "Komm scho!"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.08.2023
Unter dem Motto "Komm scho!", was auf persisch "Schleich Di!" bedeutet, verabschiedet Aida Loos den Tumor ihrer Tochter, der ihre Familie und sie wochenlang auf Trab hielt. Aida Loos trommelt daher ein paar der besten Kabarettistinnen des Landes zusammen, um diesem ein für alle Mal „Adieu!“ zu sagen.
