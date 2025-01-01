Better
Nach dem Beinahe-Tod ihres Sohnes versucht die korrupte Detective Lou Slack, ihre Missetaten wiedergutzumachen. Sie erkennt, dass sie dafür Col McHugh, den gefährlichen Drogenbaron, mit dem sie seit zwanzig Jahren zusammenarbeitet, verraten muss. Während sie dieses moralische Erwachen erlebt, kämpft Lou darum, bei Col den Schein zu wahren, was weiteren Verdacht erregt. In ihrer Verzweiflung, von Col wegzukommen und ihr Gewissen zu beruhigen, sucht Lou Hilfe bei einer unerwarteten Quelle, einem in Ungnade gefallenen ehemaligen Polizisten namens Vernon. Lous und Vernons Pläne, Col zur Strecke zu bringen, drohen einen blutigen Bandenkrieg auszulösen, während Lous Sohn Owen Cols Sohn Donal gefährlich nahe kommt. Lous Partnerin Esther wird zunehmend misstrauisch gegenüber Lous unberechenbarem Verhalten. Schließlich unternimmt Lou einen letzten verzweifelten Versuch, Col zu Fall zu bringen, aber es läuft nicht so, wie sie gehofft hat. Lous Ehemann Ceri fühlt sich machtlos und greift zu drastischen Mitteln, um seine Familie zu schützen. Als sich die Dinge zwischen Lou und Col in einem epischen Showdown zuspitzen, fragt sich Lou, ob ein normales Leben ohne Schuldgefühle überhaupt möglich ist, wenn sie so lange Unrecht getan hat.