Big Brother
Echt. Nah. Ungefiltert. 50 Tage lang leben die Bewohnerinnen und Bewohner in der Wohngemeinschaft des großen Bruders unter permanenter Überwachung durch 65 Kameras. 2025 öffnet Big Brother den Container regelmäßig für Besuch: Die Bewohnerinnen und Bewohner empfangen jede Woche einen Promi mit echter Reality-Erfahrung. Wer bleibt trotzdem mit seiner Strategie erfolgreich, meistert die Herausforderung - und verlässt den Container nach 50 Tagen mit 50.000 Euro?
Wenn du glaubst, du kennst jemanden gut: Warte, bis er rund um die Uhr von Kameras beobachtet wird. "Big Brother" ist der Reality-TV-Klassiker schlechthin, bei dem normale Menschen unter Extrembedingungen zusammenleben - ganz ohne Privatsphäre.
Im "Big Brother"-Container verbringen die Kandidat:innen 50 Tage völlig abgeschottet von der Außenwelt. Kein Handy, kein Internet, keine Nachrichten. Kameras und Mikrofone zeichnen alles auf, was passiert, wenn Menschen, die sich völlig fremd sind, zusammenleben, sich durchbeißen und gemeinsam Aufgaben absolvieren.
Sie müssen sich bei Challenges beweisen, mit einem begrenzten Budget haushalten und sich den Nominierungen ihrer Mitbewohner:innen stellen. Das Publikum vorm Bildschirm entscheidet schließlich, wer den Container verlassen muss - wer die wenigsten Stimmen ergattert, fliegt. Wer sich bis zum Schluss der Show durchsetzt, gewinnt 50.000 Euro.
Die 15. Staffel der Reality-Show, "Big Brother" 2025, lief vom 24. Februar bis 14. April in SAT.1 und auf Joyn.
"Big Brother" 2025 macht die Tür auf: Spannende Änderung der Show
Neu in diesem Jahr: Big Brother öffnete erstmals seinen Container für Besuch. Die Bewohner:innen empfingen jede Woche einen Promi mit Reality-Erfahrung. Jeder Star lebte mehrere Tage im Container, unterstützte die Bewohner:innen mit Rat und Tat - und sorgte teils auch für mächtig Wirbel.
Das waren die Promi-Gäst:innen in der 15. Staffel: Matthias Mangiapane, Emmy Russ, Cosimo Citiolo, Gina-Lisa Lohfink, Janine Pink, Jenny Elvers und Danni Büchner.
Ganze Folgen von "Big Brother" kostenlos im Livestream und Stream ansehen
Wenn du während der Laufzeit von "Big Brother" keine Zeit hattest, dir die ganze Show anzusehen, hast du vielleicht schon die täglichen Zusammenfassungen auf Joyn entdeckt. Du hast einzelne Folgen verpasst? Kein Problem: Alle Clips und Episoden von "Big Brother" kannst du dir in voller Länge auf Joyn anschauen. Alles unkompliziert und kostenlos.
Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen von "Big Brother" 2025 im Überblick
In Staffel 15 zogen zunächst zwölf Kandidat:innen in den Container. Im Verlauf der Show kamen sechs Nachrücker:innen dazu:
- Ulrike (41, Dortmund)
Friseurmeisterin und dreifache Mutter mit auffälligem Stil. Sie liebt das Campen und das Leben in der Gemeinschaft.
- Dino (27, Eschweiler)
Geboren in Kroatien, aufgewachsen in Aachen. Gesundheits- und Krankenpfleger für Notfallmedizin mit einem markanten Stil aus bunten Schuhen, Caps und Hüten.
- Stefan (23, Innsbruck)
Der Profi-Fußballer steht bei der WSG Tirol und der Baller League unter Vertrag. Er verzichtet auf Alkohol und Zigaretten. Als echter Teamplayer setzt er auf Harmonie.
- Iris (28, Berlin)
Pflegehelferin im Altenheim mit dem Traum vom musikalischen Durchbruch. Ist seit sechs Jahren mit einer Frau liiert und engagiert sich gegen Frauenfeindlichkeit.
- Mika (23, Gladbeck)
Verdient sein Geld mit Partygruppen, die er mit einem Traktor durch die Gegend zieht. Träumt von einer Karriere im Rampenlicht und lässt sich zweimal wöchentlich die Haare schneiden.
- Aurelia (28, Ulm)
Die Vertriebsmitarbeiterin ist ein fröhlicher Wirbelwind. Sie sucht im Container nach der großen Liebe und hofft auf den Durchbruch als Reality-Star.
- Marvin (28, Berlin)
Gebürtiger Bayer und gefragtes Model, das bereits für Prada und Dolce & Gabbana lief. Ursprünglich gelernter Speditionskaufmann mit einer Leidenschaft für spirituelle Meditationsreisen.
- Mariama (23, Bielefeld)
Krankenschwester mit TV-Erfahrung aus "Fight for Paradise" und "My Style Rocks". 2023 zur "Miss Guinee Germany" gekürt, verlobt und modebegeistert.
- Florentina (27, Wien)
Bürokauffrau im Unternehmen ihres Onkels, lebt mit ihrer Mutter und drei jüngeren Geschwistern. Nahm 2023 an "Match in Paradise" teil und legt großen Wert auf Loyalität.
- Tino (31, Rügen)
Landwirt, der mit Partnerin und zwei Kindern auf Rügen lebt. Gibt auf Instagram und TikTok Einblicke in seinen Alltag und möchte im Container das Sprachrohr der Landwirtschaft sein.
- Andriana (21, Offenbach am Main)
Marketing-Studentin und die jüngste Bewohnerin der Staffel. Legt großen Wert auf ihr Erscheinungsbild und strebt eine Karriere als Reality-Star an.
- Nadiem (30, Bochum)
Content Creator und Social-Media-Manager, bekannt für seine täuschend echte Imitation einer weiblichen Stimme. Möchte sich einem größeren Publikum präsentieren.
Nachrücker:innen
- Tanja "Taube" (56, Hildesheim)
Bekannt aus der Staffel 2024, verließ damals aus familiären Gründen den Container. 2025 erhielt sie eine zweite Chance. Sie hat zwei Kinder und betreibt ein Nagelstudio.
- Saskia (41, Nienburg)
Telefonistin, Nageldesignerin und alleinerziehende Mutter mit TV-Erfahrung.
- Corinna (35, Österreich)
Lebt seit zwei Jahren ohne festen Wohnsitz, ist überzeugte Veganerin und verdient ihr Geld über "OnlyFans".
- Marcel (40, Köthen)
Altenpfleger mit "Big Brother"-Erfahrung aus den Staffeln 8 und 9, jeweils Zweitplatzierter. 2025 kehrte er zurück und gewann die Staffel.
- Julia (30, Leipzig)
Sie steckt mitten in der Ausbildung zur Heilpraktikerin für ästhetische Medizin, hat bereits TV-Erfahrung und scheut sich nicht vor Konflikten.
- Ulf (60, Dormagen)
Er nahm 2003 an "Big Brother - The Battle“ (Staffel 4) teil. Der DJ musste das Haus bereits nach 36 Tagen verlassen. 2025 versuchte er sein Glück erneut.
Das sind die Moderator:innen von "Big Brother"
Melissa Khalaj, Elena Gruschka, Jochen Schropp und Jochen Bendel luden Fans von "Big Brother" seit 25. Februar 2025 in "Big Brother - Die Show" ein. Immer montags bis freitags, live um 19:15 Uhr auf sixx, analysierte das Moderations-Team in wechselnden Duos die Highlights des Tages.
Bisherige Sieger:innen - Sie haben "Big Brother" gewonnen
- Staffel 1: John Milz
- Staffel 2: Alida Kurras
- Staffel 3: Karina
- Staffel 4: Jan
- Staffel 5: Sascha Sirtl
- Staffel 6: Michael
- Staffel 7: Michael
- Staffel 8: Silke 'Isi'
- Staffel 9: Daniel
- Staffel 10: Timo
- Staffel 11: Rayo
- Staffel 12: Lusy Skaya
- Staffel 13: Cedric Beidinger
- Staffel 14: Markus Bräuer
- Staffel 15: Marcel