Big Brother
Folge 13: Die Entscheidung
98 Min.Ab 12
Der Schock ist groß, als die Bewohner erfahren, dass heute noch eine zweite Person "Big Brother" verlassen muss. So sind nach Mareikes Auszug alle nominiert und müssen bis zur letzten Sekunde zittern. Am Ende trifft es Maria - und so wohnen ab sofort 12 Bewohner zusammen im Glashaus.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
