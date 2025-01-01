Die letzte Wochenaufgabe weckt den Kampfgeist der FinalistenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 81: Die letzte Wochenaufgabe weckt den Kampfgeist der Finalisten
49 Min.Ab 12
Es ist die Woche der letzten Male. Das letzte Mal nach der Live-Show im "Big Brother" Haus aufwachen, das letzte Mal zittern und hoffen, dass man das Haus nicht verlassen muss und die letzte Wochenaufgabe. Die Finalisten wollen ihre restliche Zeit zusammen genießen, aber vor allem noch mal zeigen, was in ihnen steckt!
Big Brother
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
