Big Brother
Folge 71: Tim: Notaufnahme und Trostpflaster
40 Min.Ab 12
Nach seiner blutigen Verletzung und dem Besuch der Notaufnahme, sowie dem Video-Chat mit Rebeccas Mama ist es für Tim der krönende Abschluss eines aufregenden Tages: Er und Rebecca dürfen in einem separaten Schlafzimmer übernachten, das mit Erdbeeren, romantischer Beleuchtung und Kondomen ausgestattet ist. Wenn das nicht einladend ist …
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen