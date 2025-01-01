Jade rechnet sich bei Serkan gute Chancen ausJetzt kostenlos streamen
Folge 26: Jade rechnet sich bei Serkan gute Chancen aus
Auch wenn sie den anderen versichert, Serkan seiner Freundin nicht ausspannen zu wollen, kann Jade nicht ausschließen, dass sie und Serkan sich wieder näherkommen. Wäre seine Freundin ihm tatsächlich wichtig, hätte er nicht dem Einzug zu Jade ins Haus zugestimmt, findet sie.
