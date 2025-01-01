Bio - die Lösung für wirklich alles?
Bio scheint wirklich die Lösung für alles zu sein – wenn man den Werbekampagnen der Hersteller glaubt. Nicht nur schadstofffrei und gesund, auch noch ökologisch und klimaneutral soll biologisches Essen sein. Mit Essen also die Welt retten? Tun sie mehr als die weitverbreitete Hoffnung auf das rundum perfekte Produkt zu schüren? Welche gesetzlichen Mindestansprüche sind mit dem Begriff Bio verbunden? Und was bedeutet das für das Massen-Bio, das heute den österreichischen Nahrungsmittelmarkt prägt? Auch die Kampagne einer Fluglinie, die ihren Passagieren kein Essen mehr serviert und das als Beitrag zum Klimaschutz verkauft, ist ein Beispiel für die gefühlte Bedeutung der Ernährung zum Klimaschutz. Wirklich was dran?
