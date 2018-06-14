Böse Stiefmütter
Folge vom 14.06.2018: Im Fadenkreuz
44 Min.Folge vom 14.06.2018Ab 12
Nach seiner Scheidung ist Russ Dunnachie auf der Suche nach einer neuen Liebe - und findet sie in der 25-jährigen Kellnerin Veronica Castillo. Veronica wurde mit 16 schwanger und zog ihren Sohn alleine auf. Sie sieht in Russ den Retter in der Not und heiratet den 42-Jährigen. Doch Russ hat eine Tochter, Kimberly, die bei seiner neuen Frau große Eifersucht auslöst. Als Veronica den ersten gemeinsamen Sohn zur Welt bringt, wird es für Kimberly unerträglich: Ihr Vater hat nie Zeit, die Stiefmutter demütigt das Mädchen permanent und entwickelt sich zur tickenden Zeitbombe. Als sich Kimberly die Schikanen nicht mehr gefallen lässt, eskaliert die Situation völlig.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.