Buchstaben Battle

Susan, Celina, Wayne versus Nina, Viktor, Thore

SAT.1
Susan, Celina, Wayne versus Nina, Viktor, Thore

Susan, Celina, Wayne versus Nina, Viktor, Thore

Buchstaben Battle

Susan, Celina, Wayne versus Nina, Viktor, Thore

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Susan Sideropoulos, Wayne Carpendale, Nina Moghaddam und Thore Schölermann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

