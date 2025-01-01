Club der guten Laune
Im sonnigen Thailand verbringen elf Promis einen traumhaften Cluburlaub. Doch nur wer sich den anderen als perfekte*r Urlauber*in präsentiert, hat eine Chance auf 50.000 Euro.
Club der guten Laune: Sommer, Sonne, Streit
Den ganzen Tag am Pool chillen? Eine Traumvorstellung. Doch genau das wurde für elf Prominente zur Realität. SAT.1 schickte die Stars nach Thailand in ein traumhaftes Domizil.
Der SAT.1-Cluburlaub im Club der guten Laune bietet neben dem bestem Wetter auch eine eindrucksvolle Strandkulisse. Dazu kommt eine unterhaltsame Mischung aus Zahnpasta-Lächeln, gestählten Oberkörpern und jeder Menge Streit, Lästereien und Eifersüchteleien. Das Club-Maskottchen lässt die Teilnehmer*Innen nicht unbeaufsichtigt und sorgt für viel Spiel und Spaß in der Villa. Am Ende winken 50.000€ Preisgeld für denjenigen, der sich gegen die Konkurrenz im TV durchsetzt.
In der Show dabei ist die Elite des deutschen Reality-TVs:
- Julian F.M. Stoeckl: Deutschlands bekanntester It-Boy
- Lorenz Büffel: Johnny Däpp drückt ihm die Daumen
- Martin Semmelrogge: 80er-Jahre Schauspieler mit Rock 'n' Roll-Attitude
- Vanessa Mariposa: Fitness-Influencerin mit Datingshow-Erfahrung
- Cora Schumacher: Die Ex-Frau von … der Boulevardpresse
- Jenny Elvers: Moderatorin, Schauspielerin und Urgestein des Reality-TVs
- Marc Terenzi: Sänger, ehemaliger Stripper und Frauenversteher
- Sebastian Fobe: Fitnesscoach mit Rosenflair
- Theresia Fischer: Mag GNTM und Christian Linder in Badehose
- Joey Heindle: Sänger, Entertainer und selbsternannter Anführer
- Iris Abel: Von Bauer sucht Frau zum Club der guten Laune
Bereits in Folge 1 ziehen die ersten Gewitterwolken auf. Die Bettenwahl stellt die Promis vor die erste Herausforderung: Warum benötigt Julian F.M. Stoeckel ein Einzelbett und warum schläft Joey Heindle auf der Couch? In welcher Beziehung steht Ballermann-Ikone Lorenz Büffel zu Schauspieler Martin Semmelrogge? Schnell brodelt die Gerüchteküche im Club, Freundschaften werden verworfen und ein Liebesdrama bahnt sich an.
Mittwoch ist “Club der guten Laune”-Tag
Immer mittwochs erfolgte die TV-Ausstrahlung der neuen Show von SAT.1. Im Live-Stream war die Sendung auf Joyn zu sehen. In insgesamt acht Folgen mussten sich die Promis untereinander behaupten, denn in jeder Folge ist mindestens ein Star aus dem Club der guten Laune ausgestiegen.
