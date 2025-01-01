Comedy Grenzgänger
COMEDY GRENZGÄNGER präsentiert Komiker und Kabarettisten mit Migrationshintergrund und gibt den größten Talenten der multikulturellen Comedy-Szene eine Bühne in Österreich. Jede Woche lädt der Kabarettist und Kinderchirurg Omar Sarsam vier deutschsprachige Comedians unterschiedlicher Herkunft ein um ihr "Stand-Up" vor dem österreichischen Publikum zu spielen. COMEDY GRENZGÄNGER vereint die Themen Kulturclash, Integration und Willkommenskultur mit jeder Menge Humor. Frei nach dem Motto "MACHMA ALLE LACHMA!"
