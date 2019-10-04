Staffel 1Folge 1vom 04.10.2019
Cover Up On Holiday - Wir retten Dein Tattoo
Folge 1
48 Min. Ab 12
Sommer, Sonne, Tattoo-Fail! Was unter Rolli und Schal leicht zu verbergen ist, kommt in Bikini oder Badehose immer zum Vorschein: Horror-Tattoos! Viele Körperkunstliebhaber schämen sich für eine alte Tätowierung, haben aber nicht das nötige Kleingeld für ein teures Cover-Up. "Cover-Up on Holiday" schafft Abhilfe - und das direkt am Urlaubsort! Ob am Strand, am See oder im Schwimmbad: Wir schicken abwechselnd zwei prominente Tätowierer zu den beliebtesten Ferien-Hotspots der Deutschen und machen uns auf die Suche: Wer wünscht sich schon lange ein Cover-Up und ist bereit sich HIER und JETZT eines stechen zu lassen?
