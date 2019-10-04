Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Cover Up On Holiday - Wir retten Dein Tattoo

sixxStaffel 1Folge 1vom 04.10.2019
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Cover Up On Holiday - Wir retten Dein Tattoo

Folge 1: Folge 1

48 Min.Folge vom 04.10.2019Ab 12

Sommer, Sonne, Tattoo-Fail! Was unter Rolli und Schal leicht zu verbergen ist, kommt in Bikini oder Badehose immer zum Vorschein: Horror-Tattoos! Viele Körperkunstliebhaber schämen sich für eine alte Tätowierung, haben aber nicht das nötige Kleingeld für ein teures Cover-Up. "Cover-Up on Holiday" schafft Abhilfe - und das direkt am Urlaubsort! Ob am Strand, am See oder im Schwimmbad: Wir schicken abwechselnd zwei prominente Tätowierer zu den beliebtesten Ferien-Hotspots der Deutschen und machen uns auf die Suche: Wer wünscht sich schon lange ein Cover-Up und ist bereit sich HIER und JETZT eines stechen zu lassen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cover Up On Holiday - Wir retten Dein Tattoo
sixx

Cover Up On Holiday - Wir retten Dein Tattoo

Alle 1 Staffeln und Folgen