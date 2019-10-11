Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cover Up On Holiday - Wir retten Dein Tattoo

sixxStaffel 1Folge 2vom 11.10.2019
50 Min.Folge vom 11.10.2019Ab 12

Sommer, Sonne - Scheiß-Tattoo: Im Winter leicht zu verbergen, zeigt sich in Bikini und Badehose das Elend auf der Haut oft gnadenlos. Daniel Aminati und Melli Zampanella, beide stolze Tattoo-Träger, gehen für die neue sixx-Reihe an den Stränden von Mallorca auf die Suche nach den gruseligsten Tattoo-Fails - und entführen deren "Besitzer" direkt vom Strand ins Tattoo-Studio. Dort lassen Profi-Tätowierer die Schandflecken unter kunstvollen Cover-Ups für alle Zeit verschwinden.

