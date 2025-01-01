Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
Sechs Zweier-Teams bestückt mit Realitystars. Ihre Gegner: Schanze, Matschbecken, Flutschfläche oder Mount Glitsch. Ihr Ziel: Möglichst wenige Bruchlandungen. Rutschige, glitschige, witzige Unterhaltung - garniert mit einer Prise Schadenfreude. Denn nur die Teams, die den Parcours mit den wenigsten Fails absolvieren, dürfen am Ende in der finalen Bruchlandungs-Challenge antreten.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Frank Hempel