Das große Backen - Australien
1 StaffelAb 6
Beim großen Backwettbewerb wird der beste Hobbybäcker des Landes gesucht. Egal ob Kuchen, Torten oder andere Arten von Gebäck: In einem wöchentlichen Ausscheidungsverfahren müssen die Teilnehmer ihr Talent unter Beweis stellen und die Juroren mit ihren einzigartigen Kreationen begeistern. Am Ende kämpfen die verbliebenen Kandidaten um den Sieg.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:AU, 2013
Altersfreigabe:
6
