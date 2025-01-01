Das große Promi Flaschendrehen
1 StaffelAb 12
Das große Promi Flaschendrehen
Was durfte in der Jugend auf keiner Party fehlen? Flaschendrehen! Jeder kennt den Spiele-Klassiker und jeder hatte seinen Spaß dabei. Moderator Hugo Egon Balder holt das Gefühl und die besonderen Momente aus der Teenager-Zeit zurück. Wahrheit oder Pfllicht? Fünf Prominente stellen sich den spitzen Fragen des Moderators oder treten in verrückten Aktionen an. Spontan und ehrlich zeigen sich die Stars in Plauderlaune und von ihrer verschmitzten Seite. Spin the Bottle!
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1