Finale bei "Das große Promibacken"Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 6: Finale bei "Das große Promibacken"
116 Min.Folge vom 20.03.2019Ab 12
Finale bei "Das große Promibacken" - drei prominente Hobbybäcker kämpfen um den begehrten Titel "Deutschlands bester Promi-Hobbybäcker 2019", den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl. In Aufgabe 1 müssen sie à la minute backen: es gibt luftige "Soufflées"! In der Technischen Prüfung wird eine "Crostata" gewünscht. Beim großen Showdown versuchen sich die prominenten Hobbybäcker an einer "Topsy-Turvy-Torte"! Wer kann die Juroren vollends überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen