Das Influencer-Imperium - Kim Kardashian & Co
Der Kardashian-Clan, angeführt von Kris Jenner, wurde durch die Reality-Serie ‚Keeping up with the Kardashians‘ weltberühmt. Der Hype um die Familie begann in L.A. und beherrscht seit Jahren die Social-Media-Plattformen. Während sich Kim zunächst als Freundin von Paris Hilton ins Rampenlicht drängte, konnten sie und ihre Geschwister inzwischen Ruhm und Geld anhäufen. Was ist das Geheimnis des Erfolgs des Kardashian-Clans?
