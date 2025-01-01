Das letzte Lebenszeichen
1 StaffelAb 12
Das letzte Lebenszeichen
Die letzte Nachricht, Audiobotschaft oder Videoaufnahme eines getöteten oder vermissten Menschen ist für Kriminalisten von größtem Wert. Auch für die Hinterbliebenen ist dieses Zeitdokument von großer emotionaler Bedeutung - ist es doch die letzte Spur, welche die geliebte Person geschaffen hat. Aber, was sagt die Botschaft aus? Hat der oder die Tote vielleicht etwas gewusst oder geahnt? Die Doku-Reihe erzählt bewegende und spannende Fälle.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
