Das Narzissenfest 2024 - Die Blumenpracht aus dem Ausseerland
Das Narzissenfest präsentierte sich heuer besonders bunt. Der warme Frühling hat das Wachstum der Narzissen im Ausseerland beschleunigt. Aufgrund der frühen Blüte gab es nicht genügend Sternnarzissen für alle Figuren. So wurde der Narzissenanteil dieses Jahr gesenkt und die weiße Pracht durch Naturmaterialien wie Moos, Rinde, Flachs, Schilf, Schafwolle oder Schneckenhäuser sowie durch viele bunte Blüten aus dem Ausseerland ergänzt. Das beliebte Moderatoren-Duo Sigrid Maurer und Reinhart Grundner präsentiert beeindruckende Aufnahmen von den bunten Blumenfiguren 2024 und spricht u. a. mit den Narzissenhoheiten Leonie Krasnitzer, Theresa Kaiser und Claudia Walkner. Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf der "Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024". Regie führt Helmut Gürtl.