Das Paradies von Praia
1 StaffelAb 6
Der Film erzählt die Geschichte von zwei Mädchen, die an der Ostküste von Afrika durch Mosambik reisen. "Das Paradies von Praia" zeigt zwei Heldinnen, die auf Mosambiks abgelegenen Inselgruppen die Segel setzen. Die beiden Mädchen mischen sich in unentdeckten Häfen unter die Leute und tauchen zu Korallenriffen. Außerdem zeigen sie uns das Alltagsleben der an den Küsten ansässigen Stämme und teilen ihre interessantesten Erfahrungen der Reise.
Genre:Dokumentation, Segeln
Produktion:GB, 2012
6
