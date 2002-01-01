Der Ermittler
Der Ermittler
Paul Zorn - Der 38-Jährige leitet als Hauptkommissar eine Hamburger Mordkommission und lebt seit seiner Scheidung allein in einem gutbürgerlichen Stadtteil der Hansestadt. Obwohl schon sein Großvater und Vater Polizisten waren, hat sich Paul nicht aus Familientradition für die Arbeit bei der Polizei entschieden, sondern aus Überzeugung. Er ist Einzelgänger, weil er so am besten seine umfassende Neugier an Menschen stillen kann. Dieses Interesse hat ihm auch zu dem Spürsinn verholfen, den er in seinem Beruf besonders gut gebrauchen kann.
