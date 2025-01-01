Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
Ein harmonisches Familienleben scheint oft unerreichbar: Mangelndes Selbstbewusstsein, Mobbing, Streit oder Kommunikationsprobleme belasten den Alltag. Genau hier setzt die neue Dokureihe "Der Familiencoach – Erziehung kinderleicht" an. Der Familien- und Jugendcoach Ben Strigl begleitet hilfesuchende Familien dabei, neue Wege aus festgefahrenen Konflikten zu finden. Dieses Format wird unterstützt durch Mittel aus den kulturellen Einrichtungen der Verwertungsgesellschaft Rundfunk.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS4