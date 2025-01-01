Der Geschichtenerzähler - Heinz Marecek wird 80
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Der Geschichtenerzähler - Heinz Marecek wird 80
Heinz Marecek feiert heuer sein 60-jähriges Bühnenjubiläum und seinen 80. Geburtstag – ein doppelter Anlass für ein filmisches Portrait. In der ORF-III-Neuproduktion von Herbert Fechter spricht der Publikumsliebling offen über seine Anfänge am Max-Reinhardt-Seminar, prägende Stationen seiner Karriere und seine größten Erfolge auf Bühne und Bildschirm. Persönliche Erinnerungen führen von „Soko Kitzbühel“, wo er seine Frau kennenlernte, bis zu Kabarettprogrammen und Regiearbeiten. Interviews mit Wegbegleiter:innen wie Erwin Steinhauer, Kristina Sprenger und Ferry Öllinger zeichnen das Bild eines Schauspielers, der seit Jahrzehnten Publikum und Kritiker gleichermaßen begeistert.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0