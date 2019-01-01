Der Mordfall Trudie Adams - Erneute Ermittlung
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Der Mordfall Trudie Adams - Erneute Ermittlung
1978 bittet die 18-jährige Trudie Adams ihre Mutter, auf sie zu warten bis sie von einer Party nach Hause kommt. Doch kurz nach Mitternacht verschwindet Trudie spurlos. Trotz einer großangelegten Suche verlaufen die Ermittlungen der Polizei im Sande und Trudies Leiche wurde nie gefunden. Fast 40 Jahre später rollen die beiden investigativen Journalisten Ruby Jones und Neil Mercer den Fall neu auf und stoßen auf ein dunkles Netz aus Korruption, Drogengeschäften und Vergewaltigungsfällen.
Genre:Mini-Serie, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2019 ZDF Enterprises