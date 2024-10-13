Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 11: Bran, Lexi & Gabbana
47 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
Dr. Fitzpatrick und sein Team geben alles, um ihren flauschigen Patienten und deren Besitzern ein gemeinsames Weihnachtsfest zu bescheren. Gabbana hat bereits einen schweren Weg hinter sich, denn die Hündin hat enorme Probleme mit den Bandscheiben. Mithilfe der Ärzte kämpft sich der Vierbeiner nun Stück für Stück zurück ins Leben. Der dreibeinige Bran hat hingegen mit Schmerzen in der Hüfte zu kämpfen. Und Lexi wurde von einem ihrer Artgenossen übel zugerichtet ...
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8, Season 2020: Banijay Rights Limited