Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 7: Episode 7
46 Min.Ab 6
André Vogt lehrt die Hundewelpen coole Tricks, die besonders viel Spaß bringen. Während die einen die sportliche Einheit lieben, ist Hündin Luna ganz und gar nicht begeistert von der Übung. Beim Straßentraining kann sie jedoch ihr Können unter Beweis stellen und ihren Mitschülern die Show stehlen.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen