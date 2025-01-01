Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 2: Episode 2
46 Min.Ab 6
André Vogt kümmert sich um Zwergpudel Cooper, der lernen muss, in sein Körbchen zu gehen. Außerdem statten die Welpen einem Körpersprachen-Coach einen Besuch ab. Bei einem speziellen Training werden sie geschult, auf Bewegungen und Blicke zu reagieren. Anschließend haben André und seine Assistentin Eva auch noch eine ganz besondere Überraschung parat ...
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen