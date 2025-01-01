Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 4: Episode 4
46 Min.Ab 6
André Vogt bringt seinen Welpenschülern bei, an der Leine zu laufen. Während Cooper diese Aufgabe mit Bravour meistert, hat Bounce damit so seine Probleme. Außerdem hat sich der Hundetrainer einen speziellen Ausflug überlegt: Seine Schützlinge und deren Besitzer:innen müssen auf einem Krimi-Spaziergang einen kniffligen Fall lösen. Welcher Vierbeiner hat dabei den richtigen Riecher?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen