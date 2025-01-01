Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Episode 4

sixxStaffel 6Folge 4
Episode 4

Episode 4Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 4: Episode 4

46 Min.Ab 6

André Vogt bringt seinen Welpenschülern bei, an der Leine zu laufen. Während Cooper diese Aufgabe mit Bravour meistert, hat Bounce damit so seine Probleme. Außerdem hat sich der Hundetrainer einen speziellen Ausflug überlegt: Seine Schützlinge und deren Besitzer:innen müssen auf einem Krimi-Spaziergang einen kniffligen Fall lösen. Welcher Vierbeiner hat dabei den richtigen Riecher?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen