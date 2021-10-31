Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Episode 8

sixxStaffel 6Folge 8vom 31.10.2021
Episode 8

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 8: Episode 8

46 Min.Folge vom 31.10.2021Ab 6

Acht Wochen hartes Training liegen hinter den Welpen und ihren Besitzer:innen. Jetzt gilt es, das Gelernte bei der Abschlussprüfung anzuwenden und sein Können unter Beweis zu stellen. Wie werden sich Ace, Cooper, Bounce und Co. schlagen? Und wer darf sich am Ende über ein Zeugnis mit Top-Noten freuen?

