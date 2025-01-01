Desperate Housewives
Die Frauen in der Wisteria Lane führen ein beschauliches Leben. Bis sich eine von ihnen erschießt. Gemeinsam stellen sich die anderen dem Mysterium, das all ihre Leben beeinflusst.
Desperate Housewives: Die Kult-Dramaserie
Letzten Donnerstag machte Mary Alice Young ihrer Familie das Frühstück, erledigte ihre Hausarbeit und beendete ihre Projekte. Als alles in Perfektion erstrahlte, erschoss sie sich mit einem Revolver. Willkommen in der Wisteria Lane: Ein scheinbar perfekter Vorort voller Geheimnisse. So beginnt Staffel 1 von Desperate Housewives. Die US-amerikanische Serie erzählt die Geschichte von vier Hausfrauen, dessen ruhiger Alltag durch den Selbstmord ihrer Freundin Mary Alice erschüttert wird. Die Desperate Housewives müssen die Hintergründe dieses Vorfalls erforschen, während sie gleichzeitig mit ihren persönlichen Problemen zu kämpfen haben.
Wer sind die Desperate Housewives der Wisteria Lane?
Lynette Scavo, gespielt von Felicity Huffman, kletterte einst steil die Karriereleiter hinauf. Aber als der Arzt ihr verkündete, dass sie schwanger ist, hatte ihr Ehemann Tom eine andere Idee für ihre Zukunft. Er bat Lynette, ihren Job aufzugeben und zu Hause zu bleiben, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Denn Mutter zu sein ist doch der beste Beruf der Welt, oder? Nicht für Lynette. Mittlerweile besteht ihr Leben einzig aus ihren vier Kindern. Lynette hat so wenig Zeit, dass sie für die Beerdigung von Mary Alice Young ein gebackenes Hühnchen in einem Schnellrestaurant kaufen musste.
Seit ihren Tagen als Model in New York hat Gabrielle Solis, porträtiert von Eva Longoria, Geschmack an reichhaltigem Essen und reichen Männern gefunden. Als der Geschäftsmann Carlos beim dritten Date um ihre Hand anhielt, war Gabrielle gerührt und gab ihm das Ja-Wort. Zunächst freute sie sich, weil Carlos Tränen in die Augen traten. Aber Gabrielle stellte bald fest, dass das immer geschieht, wenn Carlos ein großes Geschäft abschließt. Zu Mary Alice Youngs Beerdigung bringt Gabrielle eine glühend heiße Paella mit, die nicht ihre Beziehung zu Carlos widergespiegelt. Denn diese ist im Laufe der Jahre ziemlich kalt geworden.
Die perfekte Hausfrau Bree
Bree Van de Kamp, verkörpert von Marcia Cross, war bekannt für ihre Kochkünste. Und dafür, ihre Kleider selbst zu nähen. Und dafür, ihren Garten selbst zu pflegen. Und dafür, ihre Möbel selbst neu zu beziehen. Brees zahlreiche Talente waren in der Nachbarschaft berühmt und jeder in der Wisteria Lane hielt Bree für die perfekte Frau und Mutter. Naja, jeder außer ihre eigene Familie. Brees Mann Rex kann die Perfektion seiner Frau nicht mehr ertragen und will sich von ihr scheiden lassen. Brees Kindern geht es ähnlich: Sie wollen einfach mal Burger und nicht ständig die selbstgerechten Delikatessen ihrer Mutter essen. Für die Beerdigung hat Bree zwei Körbe Muffins gebacken: Einen Korb für die Gäste und einen Korb für die Familie der Verstorbenen.
Susan Mayer, gespielt von Teri Hatcher, bringt ihr Spezialgericht zur Beerdigung: Makkaroni mit Käse. Ihr Mann Karl zog sie immer auf und sagte, das sei das einzige, das sie kochen könne. Aber es würde ihr selten gelingen. Sie waren zu salzig an dem Abend, an dem Susan und Karl in ihr Haus zogen. Sie waren zu wässrig an dem Abend, an dem Susan Lippenstift auf Karls Hemd entdeckte. Und sie ließ sie anbrennen an dem Abend, an dem ihr Karl sagte, dass er Susan für seine Sekretärin verlässt. Jetzt wünscht sich Susan einen neuen Mann an ihrer Seite - selbst, wenn er sich über ihre Kochkünste lustig macht. Vielleicht kann ihr der neu zugezogene Mike Delfino ihr damit helfen?
Die Desperate Housewives führen verzweifelte Leben
Die erste Folge von Desperate Housewives beginnt mit dem Suizid der perfektesten Hausfrau in der Wisteria Lane: Mary Alice Young, gespielt von Brenda Strong. Ihr Tod birgt ein Geheimnis in Form einer mysteriösen Spielzeugtruhe, deren Bedeutung im Laufe der ersten Staffel der Serie klar wird. Diese wird gleich in der ersten Episode von ihrem Ehemann Paul unter dem Schwimmbecken der Familie ausgegraben. In der Truhe befinden sich die Knochen einer Frau, deren Identität zunächst ungeklärt bleibt. Die Fragen, die sich danach stellen, drehen sich hauptsächlich um Zach Young, den Sohn der Verstorbenen. Erst im weiteren Handlungsverlauf der ersten Staffel wird das Geheimnis um die tote Frau gelüftet.
Während die Desperate Housewives Lynette, Gabrielle, Susan und Bree den Selbstmord ihrer Freundin Mary Alice untersuchen, haben sie im Verlauf der Staffeln mit ihren persönlichen Problemen zu kämpfen. Weil ihr Mann Carlos eher mit seiner Arbeit verheiratet ist als mit ihr, entkommt Gabrielle ihrem langweiligen Alltag, indem sie eine Affäre mit ihrem Gärtner führt. Diese droht allerdings aufzufliegen, als Carlos Mutter in der vierten Episode der Serie zu Besuch kommt und beginnt, Gabrielle zu überwachen. Susan hat das gegenteilige Problem: Sie hat nicht einen Mann zu viel, sondern einen Mann zu wenig. Seitdem sie von Karl verlassen wurde, sucht sie verzweifelt nach einem Ersatz. Diesen findet sie in ihrem neuen Nachbarn Mike Delfino, der ebenfalls Interesse an Susan zeigt. Allerdings ist dieser nicht der nette Klempner, für den er sich ausgibt. Mike ist in die Wisteria Lane gezogen, um den Selbstmord von Mary Alice Young zu erforschen. Brees perfekte Leben findet ein Ende, als ihr Mann Rex verkündet, dass er sich von ihr scheiden lassen will. Auch die Paartherapie, die sie anfangen, zeigt keine Ergebnisse. Wie lang kann Bree ihren Freundinnen noch vorgaukeln, dass sie die perfekte Hausfrau ist, für die sie alle halten? Gleichzeitig ist Lynette dermaßen mit der Erziehung ihrer wilden Söhne überfordert, dass sie anfängt, ihre ADHS-Tabletten zu nehmen. Da ihr Ehemann ständig auf Geschäftsreisen ist, bemerkt er nicht, wie schlecht es Lynette geht, bis es schon fast zu spät ist...
Preisgekrönt und international erfolgreich
Die Kult-Serie Desperate Housewives wurde von 2004 bis 2012 in Deutschland ausgestrahlt und war ein Riesen-Hit. Marcia Cross wurde 2004 als beste Comedy-Darstellerin mit einem OFTA-Award ausgezeichnet. Ein Jahr später gewann Felicity Huffmann auch einen Emmy in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin einer Comedy-Serie" und im selben Jahr bekam Teri Hatcher einen Golden Globe in der Kategorie "Beste TV-Darstellerin einer Comedy". In 2007 wurde auch Eva Longoria für ihr Schauspiel mit einem People's Choice Award ausgezeichnet. Fünf Jahre später wurde Desperate Housewives nach 180 Episoden in acht Staffeln mit einer zweistündigen finalen Folge beendet.