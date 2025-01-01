Destination X
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Destination X
Ein Roadtrip durch ganz Europa. Ein Abenteuer voller kleiner Hinweise und trügerischer Bilder. Eine Schnitzeljagd, bei der sich acht Prominente ständig die EINE Frage stellen: Wo bin ich? In "Destination X" machen acht Prominente einen Blind-Roadtrip. Ihre Herausforderung: Sie müssen ihren Aufenthaltsort möglichst genau bestimmen. Ihr Reisebegleiter: Der blickdichte "Destination X"-Bus, der seine geheimen Routen kennt, aber seine Mitfahrer:innen im Dunkeln tappen lässt.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben