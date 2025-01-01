Detective Laura Diamond
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Detective Laura Diamond
Laura Diamond ist nicht nur eine taffe Polizistin, die bei ihren Ermittlungen für das New Yorker Police Department gerne zu äußerst unorthodoxen Methoden greift. Sie ist auch Mutter von Zwillings-Jungs, die reichlich Flausen im Kopf haben. Außerdem muss sie sich mit ihrem Noch-Ehemann Jake herumärgern, der ihr zwar nicht bei der Erziehung der Jungs hilft, es aber auch nicht eilig hat, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Langeweile kommt in Lauras Leben garantiert nicht auf.
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen