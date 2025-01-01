Die fliegenden Ärzte
6 StaffelnAb 12
Die fliegenden Ärzte
Das Notarztteam vom "Royal Flying Doctor Service" - unter der Leitung von Dr. Tom Callaghan - hat ein Gebiet von der Größe Englands zu versorgen. Stationiert in Coopers Crossing, einem kleinen Ort im australischen Busch, erledigen die engagierten Lebensretter ihre Hausbesuche per Flugzeug. Bei ihren Einsätzen müssen sich die Ärzte auch des öfteren mit nicht-medizinischen Problemen herumschlagen - und natürlich kommt es auch innerhalb des Teams zu Reibereien und Liebesgeflüster.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH