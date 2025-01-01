Die Flugretter
In der Notfallmedizin zählt jede Sekunde, um Leben zu retten. "Die Flugretter" benötigen weniger als drei Minuten, um ihren Hubschrauber startklar zu machen und zum Einsatz abzuheben. Ein Team besteht aus Pilot, Flugretter und Notarzt und sie absolvieren pro Tag bis zu neun Einsätze. Eine spannende und fordernde Aufgabe, die ATV in vier Folgen mit der Kamera begleitet. Sei bei den spektakulären Einsätzen mit an Bord und flieg mit dem Team mit. Rettungen aus Bergnot, Einsätze in unwegsamem Gelände und dringende Krankentransporte stehen im Mittelpunkt.
