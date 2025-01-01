Die größten Geheimnisse der Welt
1 StaffelAb 12
Die größten Geheimnisse der Welt
"Die größten Geheimnisse der Welt" enthüllt in jeder Folge zehn verblüffende Geheimnisse - von geheimnisvollen Orten über spektakuläre Bauwerke bis hin zu unerklärlichen historischen Wendungen. Prominente Gäste begleiten die spannende Spurensuche, kommentieren mit Wissen, Humor und einer guten Portion Neugier - eine faszinierende Reise zu den spannendsten Rätseln der Menschheitsgeschichte.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
