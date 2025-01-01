Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
4 StaffelnAb 12
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Die Reportagereihe "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" zeigt den harten Klinikalltag durch die Augen der Mitarbeiter. Zum ersten Mal hat ein Fernsehteam Zugang zu allen Abteilungen und ist so auch hautnah in Momenten der Anspannung, Trauer und Freude dabei. Einzigartige und emotionale Bilder sind garantiert!
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
