Die legendären Schätze der Tempelritter
1 Staffel
1 StaffelAb 12
Historiker Scott Wolter und Archäologe Barry Clifford begeben sich auf die Suche nach den legendären Schätzen der Tempelritter. Ihre Recherchen führen die beiden Abenteurer an ganz unterschiedliche Orte, stellen sie vor ungeahnte Herausforderungen und bringen Licht in Rätsel, die bisher niemand lösen konnte. Ihre Suche stößt Scott und Barry schließlich auf die Spuren alter Piraten. Gibt es wirklich eine bisher nicht bekannte Verbindung zwischen Piraten und dem Schatz der Templer?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC