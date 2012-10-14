Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 16Folge 1vom 14.10.2012
50 Min.Folge vom 14.10.2012Ab 6

Die Lugners – sie sind der wohl peinlichste Export unseres Landes und sich für keine Skurrilität zu schade. Die Familie ist ja schon seit vielen Jahren Blickfang der Medien, seit dem Anastasia und Möchtegern-Schwiegersohn Werner Helmut auf den „Promizug“ aufgesprungen sind ist alles noch unglaublicher. Jetzt feiert das Familienoberhaupt – Herr Baumeister persönlich – seinen 80. Geburtstag und ist ein bisschen leiser aber noch gar nicht müde. Grund genug, sich erneut die besten Momente der letzten Jahre anzusehen und sie von den Lugners selbst so wie von prominenten Zeitzeugen wie Michael Jeannee, Diether Chmelar, Edi Finger jun. und anderen kommentieren zu lassen.

ATV
