Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 16 Folge 2 - Mörtel wird 80!

ATVStaffel 16Folge 2vom 14.10.2012
Die Lugners - Staffel 16 Folge 2 - Mörtel wird 80!

Die Lugners - Staffel 16 Folge 2 - Mörtel wird 80!Jetzt kostenlos streamen

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Folge 2: Die Lugners - Staffel 16 Folge 2 - Mörtel wird 80!

50 Min.Folge vom 14.10.2012Ab 6

Mit Freunden, Ex-Freundinnen mit Tiernamen und vielen Menschen, die gerne in jede Kamera lächeln begeht Richard Lugner seinen 80. Geburtstag.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
ATV
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Alle 16 Staffeln und Folgen