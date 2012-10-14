Die Lugners - Staffel 16 Folge 2 - Mörtel wird 80!Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 2: Die Lugners - Staffel 16 Folge 2 - Mörtel wird 80!
50 Min.Folge vom 14.10.2012Ab 6
Mit Freunden, Ex-Freundinnen mit Tiernamen und vielen Menschen, die gerne in jede Kamera lächeln begeht Richard Lugner seinen 80. Geburtstag.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14, Season 16: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 7: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 19: ATV