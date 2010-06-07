Die Lugners - Staffel 12 Folge 6 - Die 100. Folge - 10 Jahre LugnersJetzt kostenlos streamen
Nach 100 Folgen von "Die Lugners" ziehen Mörtel und seine Lieben in dieser Folge Bilanz. Welche Hochs und Tiefs hat die Familie erlebt, wie war für Jacky das Aufwachsen im medialen Rummel und warum hat der Baumeister seine teils peinlichen Auftritte nie zensiert? Die Antworten darauf gibt’s in der 100. Folge von "Die Lugners". Eine Überraschung gibt’s gleich zu Beginn: Auch Mörtel selbst hat nicht immer gefallen, was er in der Sendung gesehen hat. Trotzdem hat er nie verboten gedrehte Szenen auch zu zeigen, hat nie auf Zensur bestanden. Aber die ganzen öffentlichen Streitigkeiten, seine Scheidung und die anschließenden Beziehungen zu seinem Streichelzoo sieht er durchaus kritisch. Auch Jacqueline kommentiert in dieser Sendung ihr Aufwachsen in den Medien und vor allem die Frauen, die sich im medialen Blitzlichtgewitter an der Seite ihres Vaters sonnten. Nicht jede dieser Liebhaberinnen ihres Vaters war ihr recht, die ein oder andere "ging gar nicht". Und ob die Damen nur Begleiterinnen, oder doch Liebhaberinnen waren, beantworten Bambi und Bettina selbst. Vor allem letztere, die sich seit dem Ende ihrer Beziehung zum Baumeister aus dem öffentlichen Leben wieder zurückgezogen hat, erzählt brühwarm, warum es nicht leicht ist an der Seite von Richie Rich zu leben. Auch Beinahe-Schwiegersohn Helmut Werner gibt seinen Senf zum Lugner-Wahnsinn ab. Ihm waren vor allem Bambi und Bettina immer ein Dorn im Auge. Eine Antipathie, die auf Gegenseitigkeit beruht, wie auch Bambi bestätigt. Immer noch ein Aufreger ist der Ägyptenurlaub, der die Familie wegen Katzis Eskapaden entzweite. Wie sehen die Lugners die Streitigkeiten vor Ort mit ein paar Wochen Abstand? Und vor allem: Wird Katzi nun wieder in der Familie akzeptiert? Das alles sieht man in der 100. Folge von "Die Lugners".
