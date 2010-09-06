Die Lugners - Staffel 13 Folge 1 - Auf ErleuchtungstourJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 1: Die Lugners - Staffel 13 Folge 1 - Auf Erleuchtungstour
Die Lugners reisen nach Bali. Zu allererst heißt es für die Gruppe mal die Anreise zu überstehen, ohne sich ständig in den Haaren zu liegen. Das gelingt auch – bis auf Richard und Katzi, die sich zanken wie zwei Schulmädchen. Doch die ersten Probleme sind vergessen, als die schrecklich nette Familie ihr Hotel erkundet. Der gebotene Luxus übertrifft die ohnehin gehobenen Ansprüche, doch es bleibt nicht viel Zeit zum Genießen, da schon der erste Guru wartet. Dieser versichert Richard Lugner, dass er bei bester Gesundheit sei, aber zum Schutze des Karmas und zur Reinigung seiner Seele – die durch die vielen Frauengeschichten ein paar Flecken abbekommen hat – empfiehlt der Prophet ein Bad in Balis heiligster Quelle. Doch wie so oft, passt der Baumeister bei der Erklärung des Rituals nicht so ganz auf. Es unterläuft ihm ein peinlicher Fehler und er badet in jener Quelle, die eigentlich den Trauernden vorbehalten ist. Ein enormer Fauxpas, der im Tempel für Aufruhr sorgt. Mörtel wird für seine Unverfrorenheit auch prompt zur Kasse gebeten: Er muss eine Zeremonie zahlen...
