DIE NACHT in Wien, Graz und Linz
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
DIE NACHT in Wien, Graz und Linz
Sie beginnen ihre Arbeit, wenn andere zu Bett gehen. Sie leben in der sogenannten dunklen Luft. ATV begleitet Menschen in Wien, Graz und Linz durch die Nacht, die teilweise am Rande der Gesellschaft leben und arbeiten und entdeckt dabei ein anderes Gesicht der österreichischen Landeshauptstädte. Peepshow-Damen und illegale Prostitution, Fleischhauer, Nacht-Taxler, kleine Strizzis und Polizisten, die gegen die nächtliche Kriminalität kämpfen sind einige der Protagonisten, die in der mehrteiligen Reportage-Reihe gezeigt werden.
Genre:Mini-Serie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4