Die PULS 24 Sommergespräche
Die PULS 24 Sommergespräche
PULS 4 und PULS 24 präsentieren als erste TV-Sender Österreichs die heurigen Sommergespräche mit den Spitzenkandidat:innen der Parlamentsparteien. Mit welchen Themen wollen sie im Wahlkampf punkten? Was treibt sie in der Politik an, wo sehen sie den größten Handlungsbedarf für ein besseres Österreich? Neben inhaltlichen Themen will Meinrad Knapp aber auch die persönliche Seite hinter den Politiker:innen beleuchten.
Genre:Nachrichten, Gemeinschaft
Produktion:AT, 2022
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4