Die Schrebergärtner
2 StaffelnAb 6
2 StaffelnAb 6
Die Schrebergärtner
Für viele Menschen ist ein Schrebergarten das Paradies auf Erden. Er bietet nicht nur einen Rückzugsort vom städtischen Trubel, sondern auch die Möglichkeit eines gemütlichen Beisammenseins. Hier kennt jeder jeden, denn die Gärten werden von den Nachbarn ganz genau im Auge behalten. ATV besucht die stolzen Besitzer und blickt hinter die Kulissen ihrer harten Arbeit.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4